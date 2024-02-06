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Маргарита Симоньян пошла по стопам Киселева
06.02.2024 05:30 Катя Шульц

Маргарита Симоньян пошла по стопам Киселева

Во время очередного эфира у Ольги Скабеевой приглашенная “эксперт” Маргарита Симоньян заявила, что Россия до сих пор является единственной страной, которая может уничтожить США, и, подумав, добавила: “например, за час”.  В конце этой речи надо оценить выражение лица Скабеевой.


А ведь были времена. Всего каких-то полгода назад Симоньян утверждала, что она ничего не понимает в физике, ну и во всех точных науках.

 

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