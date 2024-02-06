



Маргарита Симоньян пошла по стопам Киселева

Во время очередного эфира у Ольги Скабеевой приглашенная “эксперт” Маргарита Симоньян заявила, что Россия до сих пор является единственной страной, которая может уничтожить США, и, подумав, добавила: “например, за час”. В конце этой речи надо оценить выражение лица Скабеевой.

Мы единственная страна, которая может уничтожить США всего за 1 час, — Маргарита Симоньян pic.twitter.com/zBN4qsYnIq — Lara-Lara (@LaraLar93023545) February 4, 2024

А ведь были времена. Всего каких-то полгода назад Симоньян утверждала, что она ничего не понимает в физике, ну и во всех точных науках.