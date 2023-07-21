Новости » Политика
Мандельблит: отмена основания разумности - полноценный государственный переворот
21.07.2023 07:48 Аркадий Бочаровский

Мандельблит: отмена основания разумности - полноценный государственный переворот

Бывший юридический советник правительства Авихай Мандельблит заявил, что законопроект коалиции об отмене  основания разумности  правительственных решений "сокрушит" Верховный суд и станет "полномасштабным переворотом".

На "экстренной конференции", проведенной Ассоциацией адвокатов Израиля в Тель-Авиве, Мандельблит заявил, что "цель законопроекта - подавить независимость всей системы правосудия", очевидно, имея в виду, что за ним последуют другие законопроекты по реформированию судебной системы.

Но даже сам по себе, по его мнению, законопроект о разумности "сокрушит последнюю линию обороны израильской демократии - Верховный суд".

Мандельблит заявил, что законопроект "может привести к тирании, без какого-либо баланса или защиты, и поэтому это само по себе является полномасштабным государственным переворотом".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы