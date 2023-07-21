



Мандельблит: отмена основания разумности - полноценный государственный переворот

Бывший юридический советник правительства Авихай Мандельблит заявил, что законопроект коалиции об отмене основания разумности правительственных решений "сокрушит" Верховный суд и станет "полномасштабным переворотом".



На "экстренной конференции", проведенной Ассоциацией адвокатов Израиля в Тель-Авиве, Мандельблит заявил, что "цель законопроекта - подавить независимость всей системы правосудия", очевидно, имея в виду, что за ним последуют другие законопроекты по реформированию судебной системы.



Но даже сам по себе, по его мнению, законопроект о разумности "сокрушит последнюю линию обороны израильской демократии - Верховный суд".



Мандельблит заявил, что законопроект "может привести к тирании, без какого-либо баланса или защиты, и поэтому это само по себе является полномасштабным государственным переворотом".