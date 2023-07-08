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Макрон: во Франции восстановлен порядок
08.07.2023 06:44 Алина Груднева

Макрон: во Франции восстановлен порядок

Правоохранителям удалось восстановить относительное спокойствие во Франции после беспорядков, вызванных убийством подростка полицейскими.

По данным BFMTV, об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон.

"Я иногда слышу: "Он не понимает проблем Франции". Но кто мог предположить, что это произойдет, особенно в городах, которые никогда раньше не сталкивались с городским насилием", – отметил он.

По словам Макрона, необходим диалог между всеми слоями общества, чтобы не было повторения подобного кризиса, с которым столкнулась страна.

"Мы собираемся принять некоторые дальновидные решения в течение следующих нескольких недель, которые будут проявляться со временем", - добавил он.
 

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