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Макрон вновь откладывает визит в Киев: названа причина
11.03.2024 19:50 Алина Груднева

Макрон вновь откладывает визит в Киев: названа причина

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь решил отложить свой визит в Киев.

По данным Politico, возможной причиной является тот факт, что французский лидер хочет посетить страну, имея "более ощутимые результаты".

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Поездка Макрона была перенесена с февраля на середину марта. Теперь в Елисейском дворце сообщили, что его визит состоится в ближайшие "несколько недель".

По словам источников, Макрон пытается выиграть больше времени на то, чтобы договориться с партнерами об обязательствах для помощи в защите Украины.

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