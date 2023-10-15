



Макрон следом за США предостерег Иран

Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег иранского коллегу Ибрахима Раиси от попыток эскалации в регионе.



Об этом сообщили в Елисейском дворце.



Уточняется, что Макрон призвал Иран избегать действия, которые приведут к расширению войны против Израиля. По словам французского лидера, Тегеран должен избегать попыток вовлечения ливанской террористической организации "Хизбалла" в боевые действия.



Его предостережение было озвучено следом за США. Ранее с аналогичным предупреждением выступил советник Белого дома по нацбезопасности Джей Салливан.