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Макрон следом за США предостерег Иран
15.10.2023 21:20 Алина Груднева

Макрон следом за США предостерег Иран

Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег иранского коллегу Ибрахима Раиси от попыток эскалации в регионе.

Об этом сообщили в Елисейском дворце.

Уточняется, что Макрон призвал Иран избегать действия, которые приведут к расширению войны против Израиля. По словам французского лидера, Тегеран должен избегать попыток вовлечения ливанской террористической организации "Хизбалла" в боевые действия.

Его предостережение было озвучено следом за США. Ранее с аналогичным предупреждением выступил советник Белого дома по нацбезопасности Джей Салливан.

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