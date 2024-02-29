



​​​​​​​Макрон объяснил свое заявление по отправке военных в Украину

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что "каждое слово", которое он говорит о войне в Украине, является "взвешенным". Об этом сообщает издание BFMTV.



На днях французский президент заявил, что отправка западных войск в Украину "не исключена", подчеркнув при этом, что консенсуса по этому вопросу нет.



"Это достаточно серьезные темы. Каждое мое слово на эту тему является взвешенным, продуманным и обдуманным", - заявил Макрон сегодня.



Однако реагируя на данное заявление французского президента, ряд европейских стран, включая Германию, Польшу, Италию и Чехию, а также Соединенные Штаты Америки, категорически отвергли идею введения наземных войск.



Напомним, 26 февраля в Париже состоялась рабочая встреча около 20 европейских лидеров. Участники конференции обсудили способы противостояния России и возможные пути помощи Украине в противостоянии агрессору в контексте обострения ситуации на фронте за последние недели.



В частности, на саммите президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО введет войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсуса по этому вопросу нет.



В свою очередь, министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне объяснил, какие операции могут совершать иностранные военные в Украине.



Однако против отправления войск НАТО или ЕС в Украину выступил канцлер Германии Олаф Шольц, Чехия и Польша также не рассматривают такую возможность.



Категорическим был и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявив, что планов размещения боевых войск НАТО на территории Украины нет.