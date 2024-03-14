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Макрон о введении войск в Украину: РФ не должна выиграть эту войну
14.03.2024 22:01 Алина Груднева

Макрон о введении войск в Украину: РФ не должна выиграть эту войну

Президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз настоял на том, что нельзя дать России победить в войне против Украины.

Об этом он объявил вечером, 14 марта, в интервью TF1.

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"Мы договаривались с ними (РФ) как могли, Минские соглашения, еще какие-то истории, но с Россией не о чем говорить, Украина должна победить", - сказал он. 

Макрон вновь намекнул на то, что хочет отправить в Украину французские войска. 

"Никаких красных линий не будет. Я президент этой страны, которая называется Франция, и мне решать", - подчеркнул он.

Тем не менее, Макрон пообещал, что Франция не станет брать на себя инициативу в боевых действиях.

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