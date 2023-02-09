



Мадрид протянул руку Израилю после скандального решения Барселоны

После скандального решения Барселоны разорвать отношения с Тель-Авивом, Мадрид решил наоборот пойти на встречный шаг.



Об этом сообщает Israel Hayom.



В частности, мэр Мадрида предложил Тель-Авиву стать городами-побратимами. По данным испанских СМИ, он намерен отправить письмо мэру Тель-Авива Рону Хульдаи с просьбой подписать соглашение.



"Он намерен показать Израилю, на какой стороне находятся Мадрид и остальная Испания в отношении Израиля", - сообщает испанский портал 20minuts.



Напомним, мэр Барселоны объявила в среду, что ее город приостанавливает все институциональные связи с Израилем. В частности, замораживаются соглашения о побратимстве между каталонским городом и Тель-Авивом.