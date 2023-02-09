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Барселона разорвала отношения с Израилем
09.02.2023 08:02 Ирина Демьянова

Барселона разорвала отношения с Израилем

Мэр Барселоны объявила в среду, что ее город приостанавливает все институциональные связи с Израилем. В частности замораживаются соглашения о побратимстве между каталонским городом и Тель-Авивом.

В письме премьер-министру Израиля Нетаниягу мэр Барселоны Ада Колау написала, что соглашения останутся приостановленными "до тех пор, пока израильские власти не положат конец систематическому нарушению прав человека народа Палестины".

Израильские лоббисты в Испании обвинили Колау в "антисемитизме", что является привычной реакцией на действия по привлечению Тель-Авива к ответственности.

Палестинцы, напротив, горячо приветствовали этот шаг.

Национальный комитет по бойкоту и санкциям (BNC) приветствовал решение Колау.

"Барселона стала первым городским советом, который приостановил связи с апартеидным Тель-Авивом в знак солидарности с палестинским народом. Этот шаг напоминает исторические и смелые городские советы, которые первыми разорвали связи с апартеидной Южной Африкой", - отметили в BNC.
 

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