



Лукашенко пожаловался Путину на "вагнеровцев": собрались идти на Польшу

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, якобы бойцы "ЧВК Вагнер" его "напрягают", потому что хотят атаковать Польшу.



Об этом он сказал на встрече с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, сообщает его пресс-служба



"Нас начали "напрягать" вагнеровцы - хотят на Запад: "Сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув!", - сказал Лукашенко.



СМИ сообщают, что Лукашенко на встречу с Путиным привез "карту переброски польских войск к границам Союзного государства: по бригаде недалеко от Бреста и Гродно".



Также Лукашенко заявил, якобы "расчленение Украины" для него неприемлемо.



Путин, в свою очередь, рассказал, что видит контрнаступление ВСУ, но "оно провалилось".



