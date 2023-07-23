Новости » Политика
Лукашенко пожаловался Путину на "вагнеровцев": собрались идти на Польшу
23.07.2023 12:54 Ирина Демьянова

Лукашенко пожаловался Путину на "вагнеровцев": собрались идти на Польшу

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, якобы бойцы "ЧВК Вагнер" его "напрягают", потому что хотят атаковать Польшу.

Об этом он сказал на встрече с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, сообщает его пресс-служба

"Нас начали "напрягать" вагнеровцы - хотят на Запад: "Сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув!", - сказал Лукашенко.

СМИ сообщают, что Лукашенко на встречу с Путиным привез "карту переброски польских войск к границам Союзного государства: по бригаде недалеко от Бреста и Гродно".

Также Лукашенко заявил, якобы "расчленение Украины" для него неприемлемо.

 Путин, в свою очередь, рассказал, что видит контрнаступление ВСУ, но "оно провалилось".

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы