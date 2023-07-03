



Лукашенко подписал закон о блокировке и запрете зарубежных СМИ

Глава Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, который позволит властям блокировать работу зарубежных СМИ в стране, если государства, в которых они располагаются, проявят "недружественные действия" по отношению к РБ. Об этом говорится на сайте Лукашенко.



Издание SOTA сообщает, что принятый парламентом и подписанный президентом законопроект не опубликовали перед процедурой подписания. Более того, в законодательстве Беларуси нет понятия "недружественных действий".



В пресс-релизе на сайте Палаты представителей говорится, что новый закон "обеспечит конституционное права граждан на получение полной и достоверной информации", а также "защитит государственные интересы” и “нацбезопасность в области информации". Также закон добавляет новые основания для аннулирования свидетельства о госрегистрации СМИ и позволяет “ограничивать доступ к интернет-ресурсу, сетевому изданию или новостному агрегатору".



Помимо прочего, поправки позволят применять "ответные меры" по отношению к иностранным медиа. На сайте самого Лукашенко указано, что новые полномочия позволят властям "вводить запрет на деятельность иностранных СМИ" в случае проявления иностранными государствами "недружественных действий в отношении белорусских СМИ".



Какие именно действия будут считать "недружественными" в публикациях не уточняется.



Несмотря на тот факт, что текст проекта даже не опубликовали перед тем, как принимать, проправительственные СМИ пишут, что он "прошёл все необходимые процедуры для рассмотрения". Также заявляется, что поступившие парламенту замечания и предложения "не носили концептуального характера".