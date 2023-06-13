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лукашенко
13.06.2023 13:45 Алина Груднева

Лукашенко: Беларусь получит ядерное оружие от РФ за несколько дней

Александр Лукашенко прокомментировал информацию о передаче Беларуси российского тактического ядерного оружия.

Об этом сообщает БелТА.

По его словам, передача республике ядерного оружия из РФ - вопрос "нескольких дней".

"Все готово. Думаю, пройдет несколько дней, и мы будем иметь то, что мы и просили. И даже чуть больше", - пояснил Лукашенко.

Президент России Владимир Путин заявил в пятницу, что Россия начнет развертывание тактического ядерного оружия в Беларуси после того, как 7-8 июля будут готовы специальные хранилища под него.


 

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