



Ливанцы скептически относятся к преимуществам соглашения с Израилем

Простые ливанцы все еще не знают, чем же для них хороша сделка о демаркации морской границы с Израилем.

По данным The Media Line, власти пообещали им приближающийся конец экономического кризиса, однако так и не объяснили, каким образом поможет соглашение.

"Есть некоторые сомнения в том, что эта сделка принесет экономическое процветание, когда у власти все еще находится тот же политический класс, то же правительство и тот же менталитет, который привел нас сюда", — сказала The New York Times ливанский эксперт по нефтегазовой политике. Медиа-линия Лори Хайтаян.

Она считает, что соглашение сможет лишь повлиять на правящий класс.

"Чтобы сделать эту сделку успешной и сделать Ливан процветающим, нам нужно работать над всеми необходимыми реформами, такими как улучшение финансовой системы, улучшение институтов, усиление подотчетности, верховенство закона и прекращение или, по крайней мере, обуздание коррупции", - отметила она.

Хайтаян пояснила, что власти недостаточно проинформировали народ о том, что им даст соглашение.