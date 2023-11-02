



Лидер КНДР ищет способы поддержки палестинцев в войне Израиля с ХАМАСом

Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) утверждает, что ей удалось обнаружить признаки того, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын дал указание различным ведомствам найти способы всесторонней поддержки палестинцев в войне между Израилем и ХАМАС.



Депутат от правящей партии "Народная власть" Ю Сан Бом, являющийся старшим членом комитета по разведке Национального собрания, сообщил, что шпионское агентство обнародовало эту оценку в ходе парламентской проверки деятельности ведомства, которая проходила в среду за закрытыми дверями.



Агентство заявило, что, по его мнению, Северная Корея может перейти к продаже оружия боевым группам и странам третьего мира, ссылаясь на то, что Пхеньян уже экспортировал противотанковое оружие и ракетные установки ХАМАС и Хизбалла.



По оценке NIS, режим продолжает заниматься контрабандой и разворовыванием имущества своих граждан для финансирования разработки ядерного оружия и ракет, а также для обеспечения России военными материалами.

