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Лидер большинства в Сенате: наступил поворотный момент
25.02.2024 21:35 Алина Груднева

Лидер большинства в Сенате: наступил поворотный момент

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер объявил о наступлении поворотного момента в истории.

По данным CNN, по итогам поездки в Киев демократ объявил о необходимости дальнейшего оказания военной помощи Украине.

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"Это поворотный момент, точка перегиба относительно способности Соединенных Штатов демонстрировать себя – наши силы, нашу власть, наши возможности – в мире", – отметил он.

По словам Шумера, поражение Украины в войне станет разрушительным по своим последствиям, в том числе, для США.

"Россияне могут стоять дальше, бить по украинцам, а украинцы не могут бить по ним в ответ", - добавил он.

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