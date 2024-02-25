



Лидер большинства в Сенате: наступил поворотный момент

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер объявил о наступлении поворотного момента в истории.



По данным CNN, по итогам поездки в Киев демократ объявил о необходимости дальнейшего оказания военной помощи Украине.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Это поворотный момент, точка перегиба относительно способности Соединенных Штатов демонстрировать себя – наши силы, нашу власть, наши возможности – в мире", – отметил он.



По словам Шумера, поражение Украины в войне станет разрушительным по своим последствиям, в том числе, для США.



"Россияне могут стоять дальше, бить по украинцам, а украинцы не могут бить по ним в ответ", - добавил он.