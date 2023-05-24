



Лавров: Запад видит в нас экзистенциальную угрозу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал прошедший в Японии саммит G7.



Соответствующее заявление он сделал на XI Международной встрече высоких представителей РФ, курирующих вопросы безопасности.



Как сообщают российские СМИ, Лавров сказал, что Запад видит в РФ и КНР "экзистенциальную угрозу" его господству.



"Как следует из заявлений на только что прошедшем в Японии саммите "группы семи", Запад рассматривает Россию и Китай как стратегических противников, представляющих чуть ли не экзистенциальную угрозу его доминированию", - сказал Лавров.

