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Лавров: Запад видит в нас экзистенциальную угрозу
24.05.2023 12:17 Алина Груднева

Лавров: Запад видит в нас экзистенциальную угрозу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал прошедший в Японии саммит G7.

Соответствующее заявление он сделал на XI Международной встрече высоких представителей РФ, курирующих вопросы безопасности.

Как сообщают российские СМИ, Лавров сказал, что Запад видит в РФ и КНР "экзистенциальную угрозу" его господству.

"Как следует из заявлений на только что прошедшем в Японии саммите "группы семи", Запад рассматривает Россию и Китай как стратегических противников, представляющих чуть ли не экзистенциальную угрозу его доминированию", - сказал Лавров.
 

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