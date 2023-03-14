



Лавров видит в Европе"прямой нацизм", разрушающий историю

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов, сообщает ТАСС во вторник.



По мнению министра, сейчас как никогда ранее становится актуальным человеческое отношение к людям на всей планете.



"Сегодня как никогда более становится актуальной необходимость противостоять диктату во всех его проявлениях. Мы видим не просто "неонацизм", мы видим "прямой нацизм", который охватывает все больше и больше европейских стран. Видим, как разрушается на наших глазах история, разрушаются святые памятники", – заявил Лавров.