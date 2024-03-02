



Лавров - Армении: пора определиться

Россия требует от Армении окончательно решения относительно участия в ОДКБ.



Такое заявление 2 марта сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после форума в в Анталье.



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"Россия ждет, чтобы Ереван уже объявил окончательное решение по своему участию в ОДКБ, им надо определиться", - сказал он.



По словам Лаврова, заявление армянского премьера Никола Пашиняна о том, что ОДКБ бросила Ереван в беде, якобы "не соответствует действительности".



Ранее Пашинян объявил, что его страна уже давно не принимает участия в ОДКБ. Теперь в Ереване намерены принять решение о юридическом приостановке членства.