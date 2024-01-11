



Латвия анонсировала новый пакет помощи Украине. Что в списке

Латвия анонсировала новый пакет помощи Украине, в который войдут гаубицы и многое другое.



Об этом было объявлено на совместной пресс-конференции президентов двух стран Эдгарса Ринкевичса и Владимира Зеленского.



По словам латвийского лидера, в новый пакет войдут гаубицы, боеприпасы, противотанковое оружие, вертолеты, дроны, устройства связи и экипировка. Ринкевичс пообещал, что его страна продолжит оказывать помощь Украине.



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Кроме того, лидеры подписали меморандум о сотрудничестве в военной сфере, в том числе, в изготовлении дронов.



"Латвия взяла на себя обязательства вести коалицию дронов в рамках "Рамштайна". Будет также межправительственное соглашение о помощи Украине. Ранее Сейм проголосовал предоставить более 500 млн евро на программу по реконструкции в течение 3 лет - программа будет концентрироваться на Черниговскую область", - сказал президент Латвии.