



Лапид: это не бюджет, а злоупотребление доверием

Лидер оппозиции Яир Лапид резко раскритиковал правительственный план государственного бюджета.



С соответствующим заявлением он выступил в Кнессете, где, как ожидается, состоится голосование по принятию госбюджета.



"Это бюджет взяточничества, мошенничества и злоупотребления доверием", - сказал он.



По словам Лапида, предложенный бюджет является "нарушением" договора с гражданами Израиля.



"Самого основного договора, в котором говорится, что у всех нас одинаковые права и обязанности", - добавил он, подчеркнув, что расплачиваться за это придется, в конечном итоге, детям в будущем.

