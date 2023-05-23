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Лапид: это не бюджет, а злоупотребление доверием
23.05.2023 19:38 Алина Груднева

Лапид: это не бюджет, а злоупотребление доверием

Лидер оппозиции Яир Лапид резко раскритиковал правительственный план государственного бюджета.

С соответствующим заявлением он выступил в Кнессете, где, как ожидается, состоится голосование по принятию госбюджета.

"Это бюджет взяточничества, мошенничества и злоупотребления доверием", - сказал он.

По словам Лапида, предложенный бюджет является "нарушением" договора с гражданами Израиля.

"Самого основного договора, в котором говорится, что у всех нас одинаковые права и обязанности", - добавил он, подчеркнув, что расплачиваться за это придется, в конечном итоге, детям в будущем.
 

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