



Ланч людоедов: сбросили ракету на больных детей, потом ели котлету “по-киевски”

После удара по ОХМАТДИТу российская делегация устроила в ООН ланч с котлетой по-киевски в меню. А ели они это сразу после заседания, где обсуждали российский ракетный удар по детской больнице в Киеве. Такой себе ланч людоедов по случаю своего президентства в Совбезе.







Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что не понимает, как кто-то еще пожимает руку российскому постпреду Небензе и принимает приглашение на ланч с ним, "оплаченный кровавыми деньгами".

