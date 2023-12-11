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Кучма: Путин одержим Украиной из-за проблем с психикой
11.12.2023 21:02 Алина Груднева

Кучма: Путин одержим Украиной из-за проблем с психикой

Бывший президент Украины Леонид Кучма предполагает, что у президента РФ Владимира Путина есть проблемы с психическим здоровьем.

Такой комментарий он предоставил в интервью газете The Guardian.

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"Говорят, что его одержимость Украиной - это своего рода мания или психическое расстройство. Возможно, это правда", - не исключил Кучма.

Он напомнил, что Путин когда-то служил в КГБ, а эта профессия связана с подобными "вытекающими последствиями". 

Он отметил, что российский лидер хочет не просто захватить территорию соседней страны, а уничтожить самую концепцию существования Украины в качестве конкурентоспособной альтернативы России.

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