



Куба впервые за 64 года отменила первомайский парад из-за нехватки топлива





Коммунистическое правительство Кубы впервые за 64 года отменило традиционный первомайский парад. Причиной стали экономические проблемы и острая нехватка топлива. Об этом пишет BBC.



Каждый год сотни тысяч человек приезжают на автобусах в столицу страны Гаваны, чтобы принять участие в параде на площади Революции до 1 Мая. Но в этом году празднование отменили. В последние недели в стране образовались большие очереди на заправках, а водители ждут топлива по несколько дней.

Ранее в этом месяце президент Мигель Диас-Канель заявил, что Куба получает только две трети требующегося ей топлива, добавив, что поставщики не выполняют контрактных обязательств. Куба имеет доступ к низкокачественной нефти, но на находящемся под санкциями США острове нет мощностей для ее переработки. В то же время, поставка высококачественной нефти из Венесуэлы за последние годы сократилась на 50%.



Дефицит топлива только усугубляет экономический кризис в стране. Средняя зарплата там составляет $150–200, в то время как литр обычного масла – $30. Коммунистическое правительство продолжает уверять, что социалистическая модель лучше подходит для развития страны, а все экономические проблемы из-за санкций США.



До этого парад отменяли в 2020 и 2021 годах из-за пандемии и запрета на массовые собрания. Но в 2022 году его снова проводили. В этом году ожидается, что вместо большого парада в Гаване будет проведен местный праздник.