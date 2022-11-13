



Кто еврей. Главный раввин хочет изменить Закон о Возвращении

Главный сефардский раввин Израиля заявил в субботу, что новое правительство Биньямина Нетаниягу должно принять законопроект, позволяющий Кнессету отменять решения БАГАЦа.



Правые и ультраортодоксальные партии в блоке сторонников Нетаниягу, который получил большинство в 64 члена в 120-местном Кнессете на выборах в начале этого месяца и, как ожидается, сформирует самое правое правительство в Израиле за всю историю страны, требовали принятия закона, который позволит большинством в 61 голос отменять решения БАГАЦа. По мнению критиков, это может подорвать демократическую систему баланса между парламентом, исполнительной и судебной властью.



Лидеры харедим давно осуждают некоторые решения Высшего суда, например, о признании неортодоксальных еврейских течений и поправки к закону о призыве.



На еженедельном уроке Торы в иерусалимской синагоге раввин Ицхак Йосеф сказал, что так называемый законопроект о пискат а-итгабрут - это "возможность изменить закон о том, кто такой еврей".



"Никогда не было такого правительства с 32 религиозными и ультраортодоксальными членами Кнессета. Может быть, есть возможность изменить закон о том, кто такой еврей? Не знаю, возможно ли это. Чтобы исправить ситуацию. Сейчас есть возможность исправить ситуацию", - сказал он.



Хотя это предложение не является новым, оно может ознаменовать собой глубокое изменение статус-кво, действующего уже более пяти десятилетий, резко сократить иммиграцию в Израиль и потенциально вызвав ожесточенную борьбу с крупными международными еврейскими структурами, такими как Еврейское агентство, которые поддерживают Закон о Возвращении в его нынешней редакции.



Считается крайне маловероятным, хотя и не невозможным, что требование будет реализовано в существующем виде.



Йосеф в своей субботней проповеди привел пример решения, достойного отмены, обвинив БАГАЦ в прекращении всех назначений раввинов после требования назначить раввинов из реформистского движения.



"Это ортодоксальное государство, а не реформистское", - заявил Йосеф, обвинив реформистский иудаизм в том, что он "ведет к ассимиляции за рубежом".



"Вы должны [принять] положение об отмене, чтобы преодолеть эти решения Высшего суда", - сказал он.



Лидеры ультраортодоксов, а также многие израильские религиозные сионистские деятели не считают реформистское движение аутентичной формой иудаизма и не признают реформистских раввинов.