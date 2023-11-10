



Кронпринц Саудовской Аравии обвинил Израиль в "агрессии"

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман, который считается фактическим правителем страны, осудил наземную операцию Армии обороны Израиля в Газе против ХАМАСа.



Соответствующий комментарий он предоставил в пятницу, 10 ноября, перед экстренными саммитами, на которых будут участвовать лидеры африканских стран.



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"Мы осуждаем военную агрессию, наблюдаемую в Газе, нападения на гражданское население и продолжающиеся нарушения международного гуманитарного права со стороны израильских оккупационных сил", - сказал пронпринц.



По словам принца Салмана, Эр-Рияд настаивает на необходимости остановить войну и "насильственное перемещение" жителей Газы, а также на создании условий для возвращения стабильности и достижения мира.

