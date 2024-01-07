Король Иордании: продолжение боевых действий в Газе обернется катастрофой
Король Иордании Абдалла II встретился с госсекретарем США Энтони Блинкена, который отправился в очередное ближневосточное турне.
Стороны обсудили продолжающуюся операцию ЦАХАЛа в Газе.
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Король Абдалла предупредил главу Госдепа о "катастрофических последствиях из-за продолжения войны". Он также еще раз выступил против "насильственного перемещения" жителей Газы, потребовав разрешить им вернуться в свои дома.
Он призвал Вашингтон оказать давление на Израиль, чтобы тот согласился на немедленное прекращение огня.