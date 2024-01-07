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Король Иордании: продолжение боевых действий в Газе обернется катастрофой
07.01.2024 12:08 Алина Груднева

Король Иордании: продолжение боевых действий в Газе обернется катастрофой

Король Иордании Абдалла II встретился с госсекретарем США Энтони Блинкена, который отправился в очередное ближневосточное турне.

Стороны обсудили продолжающуюся операцию ЦАХАЛа в Газе.

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Король Абдалла предупредил главу Госдепа о "катастрофических последствиях из-за продолжения войны". Он также еще раз выступил против "насильственного перемещения" жителей Газы, потребовав разрешить им вернуться в свои дома.

Он призвал Вашингтон оказать давление на Израиль, чтобы тот согласился на немедленное прекращение огня.

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