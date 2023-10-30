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Корнийчук: российские силовики в Дагестане во время погромов курили в сторонке
30.10.2023 18:24 Анатолий Кравченко

Корнийчук: российские силовики в Дагестане во время погромов курили в сторонке

За антисемитской толпой в Дагестане стояли российские силовики, утверждает посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

"Они привели в аэропорт силовиков, но те сидели в стороне и курили сигареты", - рассказал он в интервью The Times of Israel. "Они ничего не делали".

По словам Корнийчука, погромы против евреев использовались в царской России для того, чтобы отвести гнев от безработицы и бедности, и сегодня Москва использует аналогичную тактику.

"Теперь им приходится объяснять молодым людям, кто виноват в том, что в России нет экономики, нет работы, особенно в тех регионах Северного Кавказа, а также в остальных республиках", - утверждает он.

Корнийчук также считает, что беспорядки были предсказуемым "следующим шагом" после того, как Россия приняла у себя лидеров ХАМАС и не смогла полностью осудить теракты, совершенные ХАМАС 7 октября.

 

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