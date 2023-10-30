



Корнийчук: российские силовики в Дагестане во время погромов курили в сторонке

За антисемитской толпой в Дагестане стояли российские силовики, утверждает посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.



"Они привели в аэропорт силовиков, но те сидели в стороне и курили сигареты", - рассказал он в интервью The Times of Israel. "Они ничего не делали".



По словам Корнийчука, погромы против евреев использовались в царской России для того, чтобы отвести гнев от безработицы и бедности, и сегодня Москва использует аналогичную тактику.



"Теперь им приходится объяснять молодым людям, кто виноват в том, что в России нет экономики, нет работы, особенно в тех регионах Северного Кавказа, а также в остальных республиках", - утверждает он.



Корнийчук также считает, что беспорядки были предсказуемым "следующим шагом" после того, как Россия приняла у себя лидеров ХАМАС и не смогла полностью осудить теракты, совершенные ХАМАС 7 октября.



