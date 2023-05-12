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Конкурент Эрдогана пригрозил России
12.05.2023 03:34 Алина Груднева

Конкурент Эрдогана пригрозил России

Конкурент Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах президента Турции Кемаль Киличдароглу обвиняет Россию призвал Россию держать "свои руки подальше" от его страны.

Соответствующее заявление он сделал в Twitter.

Киличдароглу обвинил РФ во вмешательстве в выборы в Турции и распространении фейков.

"Дорогие российские друзья. Вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжение нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу", — подчеркнул он.
 

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