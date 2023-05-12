



Конкурент Эрдогана пригрозил России

Конкурент Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах президента Турции Кемаль Киличдароглу обвиняет Россию призвал Россию держать "свои руки подальше" от его страны.



Соответствующее заявление он сделал в Twitter.



Киличдароглу обвинил РФ во вмешательстве в выборы в Турции и распространении фейков.



"Дорогие российские друзья. Вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжение нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу", — подчеркнул он.

