



Комиссар ЕС: 38% евреев чувствуют себя в опасности и стремятся покинуть Европу

Вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас, отвечающий за борьбу ЕС с антисемитизмом, заявил на этой неделе на ежегодной конференции Европейской еврейской ассоциации, что 38 процентов европейских евреев рассматривают возможность покинуть континент из-за того, что не чувствуют себя в безопасности.



“Антисемитизм растет, и, к сожалению, еврейские институты по всему континенту вынуждены вкладывать все больше и больше средств в обеспечение безопасности”, – сказал Схинас на конференции.



“Данные показывают, что 38 процентов евреев в Европе рассматривают возможность покинуть Европу, потому что они не чувствуют себя в безопасности. Это позор, каждое правительство в ЕС обязано защищать своих еврейских граждан”, – сказал комиссар, подчеркнув, что 19 правительств ЕС не имеют национальных планов действий по борьбе с растущим антисемитизмом.



В конференции приняли участие более 100 еврейских лидеров со всего Европейского Союза.



На конференции было принято предложение, призывающее рассматривать антисемитизм отдельно от других форм ненависти.



“Антисемитизм уникален и должен рассматриваться отдельно”, – уверены авторы предложения. “Солидарность или сочувствие к еврейским общинам со стороны других групп, затронутых ненавистью, практически отсутствует, когда происходят антисемитские преступления или когда израильтяне погибают в результате террористических актов”.



Ассоциация требует, чтобы лидеры ЕС приняли закон, запрещающий открыто антисемитским деятелям баллотироваться на посты и в учреждения ЕС.