



Кнессет во втором и третьем чтениях принял закон об отмене размежевания

Кнессет утвердил во втором и третьем чтении законопроект об отмене разделов закона о размежевании. Предложение, инициированное депутатами Кнессета Юлием Эдельштейном и Лимор Сон Хар Мелех, а также продвигаемое министром Орит Строк, отменяет пункты, ограничивающие въезд и пребывание на территории, эвакуированной в 2005 году, в частности, в Гуш-Катиф и Хомеш. Эти районы вернутся к статусу зоны С, и запрет на въезд и пребывание в них будет снят. Однако это предложение не будет распространяться на территорию сектора Газа.



Окончательная формулировка была сокращена по сравнению с первоначальной, и она не позволяет отменить пункты, касающиеся недвижимого или движимого имущества - и, следовательно, не позволяет вернуться к проживанию на территории. Однако раздел закона об отделении, отменяющий права на недвижимость на эвакуируемой территории, не будет применяться к правам, которые будут установлены на территории с момента утверждения законопроекта.



Отмена Закона о размежевании призвана, в частности, урегулировать статус студентов ешивы, которые находятся на форпосте в нарушение закона - после того, как они были эвакуированы в рамках программы в 2005 году. В прошлом израильские правительства выселяли студентов ешив, но теперь, в соответствии с коалиционными соглашениями Ликуда и религиозного сионизма, правительство регулирует статус ешив в форпостах с помощью законодательства.



"Мы боролись от имени всего народа Израиля, чтобы исправить это преступление", - сказал по окончании голосования глава регионального совета Самарии и изгнанник Маш-Нур Йосси Даган, который был одним из лидеров борьбы за отмену закона. "Сегодня вечером мы делаем значительный шаг вперед после 17 лет борьбы. Мы начинаем возвращение, пока поселения не будут восстановлены, а несправедливость исправлена. Израильский флаг вернется и будет развеваться над построенными поселениями", - добавил он.