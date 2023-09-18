



Кнессет соберется на специальную сессию во вторник: что будет на повестке дня

Кнессет соберется на специальную сессию во вторник, 19 сентября, в соответствии с требованиями членов оппозиции провести дебаты перед возвращением парламента с каникул в середине октября.



В ходе специальной сессии коалиция намерена выдвинуть три законопроекта, поддержанных правительством: об условно-досрочном освобождении заключенных, обращении с медицинскими газами и регистрации биометрических данных. Никакие законопроекты о реформе судебной системы не будут выдвинуты коалицией.



Помимо продления срока действия постановлений об условно-досрочном освобождении, которые, как ожидается, будут окончательно оформлены в закон во вторник, коалиция планирует продвинуть еще два законопроекта, поддержанных правительством, после первого голосования.



Один законопроект, предложенный в качестве временного трехлетнего правила, упростит процедуры подачи заявок, необходимые для выдачи биометрических документов, удостоверяющих личность, за счет увеличения числа категорий государственных служащих, имеющих право выдавать биометрические документы. В настоящее время документы могут выдать только сотрудники Управления народонаселения и иммиграции, что задерживает производство документов в периоды высокого спроса.



Второй законопроект обновит постановление о здравоохранении, регулирующее обращение с медицинскими газами.