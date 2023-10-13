



КНДР пригрозила нанести ядерный удар по авианосцу США в Южной Корее

Северная Корея угрожает нанести ядерный удар по авианосцу США у берегов Южной Кореи. Как сообщает KCNA, такое заявление прозвучало в ответ на прибытие американского авианосца "Рональд Рейган" в порт Пусана 12 октября.



В КНДР отмечают, что США настойчиво ввозят различные ядерные стратегические средства на Корейский полуостров, где существует вероятность постоянных военных столкновений и опасность вспышки ядерной войны. Минобороны Северной Кореи называет это неприкрытой военной провокацией, которая доводит ситуацию до безвозвратных катастрофических обстоятельств.



В КНДР отмечают, что уточнили соответствующий набор действий и направление ответа, напомнив что доктрина КНДР по использованию ядерного оружия позволяет применять его в случае, если против государства будет осуществлен ядерный удар или будет установлено, что применение ядерного оружия является неизбежным.



"Самый мощный и быстрый первый удар КНДР будет нанесен по средствам расширенного сдерживания США, а также по базам зла на Корейском полуострове и его окрестностях", - угрожают в КНДР.