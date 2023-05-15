



Китайский посол посетит Украину и Россию с “мирной” миссией

В понедельник, 15 мая, высокопоставленный китайский посланник начнет турне по Украине, России и другим европейским городам. По словам Пекина, его поездка направлена на обсуждение "политического урегулирования" украинского кризиса.



Ли Хуэй, специальный представитель Китая по евразийским делам и бывший посол в России, также посетит Польшу, Францию и Германию в рамках многодневной поездки, сообщило в пятницу, 12 мая, Министерство иностранных дел, не предоставив подробного графика.



“Визит ... является свидетельством усилий Китая по содействию мирным переговорам и полностью демонстрирует твердую приверженность Китая делу мира”, — заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ван Вэньбинь на ежедневном брифинге.



Согласно двум источникам, знакомым с этим вопросом, Украина должна стать первой остановкой Ли в его поездке.



Министерство иностранных дел Китая не ответило на просьбу прокомментировать порядок стран, которые Ли посетит.



На протяжении всей войны Китай воздерживался от осуждения своего стратегического союзника Москвы и не называл ее действия “вторжением”, что вызвало критику со стороны европейских стран и Соединенных Штатов, которые поставили под сомнение доверие к Китаю как к потенциальному посреднику в конфликте.



Какое бы послание Ли ни сделал, оно будет тщательно изучено, учитывая беспокойство западных стран по поводу встречи Си с его “дорогим другом” президентом России Владимиром Путиным в марте, а также приверженность двух стран “безграничному” партнерству менее чем за три недели до вторжения.







