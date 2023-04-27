Новости » Политика
Китайские облачные сервисы могут угрожать безопасности США, - министр торговли
27.04.2023 22:22 Ирина Демьянова

Китайские облачные сервисы могут угрожать безопасности США, - министр торговли

Китайские облачные сервисы, такие как Huawei Cloud и Alibaba Cloud, могут представлять угрозу безопасности США.

Об этом заявила министр торговли США Джина Раймондо, пишет Reuters .

"За время своего пребывания в должности я включила в список организаций более 200 китайских компаний, и мы активно постоянно расследуем дополнительные угрозы, и если мы считаем, что компаниям необходимо попасть в список, я не буду колебаться", - заявила Раймондо.

По ее словам, около четверти китайских компаний в списке экспортного контроля были добавлены под ее руководством. Она также отметила, что ее департамент нуждается в дополнительных ресурсах для рассмотрения вопросов экспортного контроля.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы