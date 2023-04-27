



Китайские облачные сервисы могут угрожать безопасности США, - министр торговли

Китайские облачные сервисы, такие как Huawei Cloud и Alibaba Cloud, могут представлять угрозу безопасности США.



Об этом заявила министр торговли США Джина Раймондо, пишет Reuters .



"За время своего пребывания в должности я включила в список организаций более 200 китайских компаний, и мы активно постоянно расследуем дополнительные угрозы, и если мы считаем, что компаниям необходимо попасть в список, я не буду колебаться", - заявила Раймондо.



По ее словам, около четверти китайских компаний в списке экспортного контроля были добавлены под ее руководством. Она также отметила, что ее департамент нуждается в дополнительных ресурсах для рассмотрения вопросов экспортного контроля.



