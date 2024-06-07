



Китай вербует пилотов в США, Великобритании, Канаде, Австралии и Новой Зеландии

Financial Times вышло с материалом, где утверждается, что США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия совместно предупредили, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) "агрессивно вербует" западных летчиков истребителей в попытке подготовить своих собственных.



"Чтобы преодолеть свои недостатки, НОАК активно вербует западных военных талантов для обучения своих летчиков, используя частные фирмы по всему миру, которые скрывают свои связи с НОАК и предлагают новобранцам непомерные зарплаты", — заявили в Национальном центре контрразведки и безопасности США.



Западные партнеры в последнее время добились определенных успехов в предотвращении вербовки, но усилия НОАК продолжают "развиваться в ответ".



