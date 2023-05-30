



Китай в рамках миссии Shenzhou-16 отправил астронавтов на космическую станцию

Китай во вторник, 30 мая, отправил трех астронавтов на свою уже полностью действующую космическую станцию ​​в рамках ротации экипажа, сообщают государственные СМИ.



Запуск произошел в рамках пятой пилотируемой миссии на китайский космический форпост с 2021 года.



Космический корабль Shenzhou-16 или "Божественное судно" и три его пассажира стартовали на ракете "Великий поход-2F" с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби на северо-западе Китая в 9:31 утра (01:31 по Гринвичу).

