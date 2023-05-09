



Китай проводит “антишпионские рейды” против иностранных консалтинговых компаний

Власти Китая инициируют целенаправленные расследования по шпионажу против иностранных консалтинговых компаний, работающих в стране, и провели ряд обысков в офисах нескольких международных фирм. Об этом сообщает The Guardian.



Китайской полицией были проведены обыски в нескольких офисах бизнес-консалтинговой компании Capvision в Шанхае, Пекине, Сучжоу и Шэньчжэне. Это произошло после обысков в марте в Mintz Group, когда были арестованы пять сотрудников и закрыт филиал компании. Американская консалтинговая компания Bain&Company заявила, что ее офис в Шанхае в апреле посетили китайские офицеры, а сотрудников допрашивали.



В понедельник, 8 мая, на телеканале CCTV появилось сообщение о том, что компания Capvision, основанная в Китае и имеющая совместные штаб-квартиры в Нью-Йорке и Шанхае, платила сотрудникам китайских государственных компаний за утечку секретных данных. В результате межведомственного расследования один сотрудник государственной компании был заключен на шесть лет за передачу государственной тайны зарубежным клиентам Capvision.



В КНР ужесточаются подозрения в отношении иностранных фирм, а также китайских компаний, работающих в сфере юридического аудита и бизнес-исследований. В сообщении говорится, что некоторые консалтинговые фирмы игнорируют риски для национальной безопасности в поисках доли рынка и прибыли, становясь “соучастниками заграничного шпионажа, взяточничества, сбора национальных секретов и разведывательных данных”.



"В последние годы некоторые западные страны внедряют стратегии сдерживания и подавления Китая, все активнее похищая разведывательную информацию в таких ключевых сферах, как военная промышленность, экономика и финансы", – заявили государственные СМИ Китая.



“Органы национальной безопасности Китая расследовали несколько особых случаев и обнаружили, что многие иностранные организации похищали национальные секреты и разведывательную информацию в ключевых областях через китайские консалтинговые фирмы и другие отрасли. Некоторые отечественные консалтинговые компании испытывают слабое чувство национальной безопасности и ради получения экономической выгоды часто выходят на пределы закона”, – отмечается в сообщении китайских СМИ.



Во вторник, 9 мая, посол ЕС в Китае Хорхе Толедо Альбинана заявил, что репрессии против консалтинговых компаний “не хорошая новость”.

По его словам, расширение антишпионского законодательства Китая может привести к действиям, которые “не будут способствовать заявленным целям Пекина относительно дальнейшего открытия своей экономики для мирового рынка и иностранных инвестиций”.



Рейды, которые проходят одновременно с расширением антишпионского законодательства Китая, вызвали обеспокоенность среди иностранных представителей бизнеса в стране. В частности, японские компании выразили опасения по поводу продолжения работы в Китае, где с 2014 года было задержано по меньшей мере 17 граждан в соответствии с антишпионским законодательством.



Китай значительно расширил законы о борьбе со шпионажем, приняв поправки, которые, по мнению экспертов, могут еще больше повысить риск иностранных граждан и организаций, работающих в стране. Изменения расширяют сферу действия закона, охватывая все, что, по мнению руководства Китая, представляет угрозу национальной безопасности, а также расширяют полномочия органов власти по обыскам, конфискации имущества и введению запретов на въезд и выезд для отдельных лиц.