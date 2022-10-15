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Китай оставляет за собой право решить вопрос с Тайванем силой
15.10.2022 20:24 Александр Юзовский

Китай оставляет за собой право решить вопрос с Тайванем силой

Спикер Коммунистической партии Сунь Йели во время пресс-конференции в Пекине заявил, что Китай стремится решить вопрос с Тайванем мирным путем, но все еще оставляет за собой право применить силу.

"Воссоединение Китая и Тайваня отвечает интересам всех, включая соотечественников Тайваня", - заявил он.

"Китай оставляет за собой право применить силу против Тайваня как последнее средство и при вынужденных обстоятельствах, хотя мирное воссоединение является первым выбором", - подчеркнул пресс-секретарь Коммунистической партии.

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