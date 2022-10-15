



Китай оставляет за собой право решить вопрос с Тайванем силой

Спикер Коммунистической партии Сунь Йели во время пресс-конференции в Пекине заявил, что Китай стремится решить вопрос с Тайванем мирным путем, но все еще оставляет за собой право применить силу.



"Воссоединение Китая и Тайваня отвечает интересам всех, включая соотечественников Тайваня", - заявил он.



"Китай оставляет за собой право применить силу против Тайваня как последнее средство и при вынужденных обстоятельствах, хотя мирное воссоединение является первым выбором", - подчеркнул пресс-секретарь Коммунистической партии.