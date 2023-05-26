



Китай назвал "украинский кризис" трагедией и нашел его причину

Нынешний "украинский кризис" - это трагедия, которой можно было избежать. Такое заявление сделали в МИД Китая, назвав первопричиной этого самого "кризиса в Украине" проблемы с управлением безопасностью в Европе.



Так, пресс-секретарь китайского МИД Мао Нин, комментируя переговоры спецпосланника Ли Хуэя в Берлине, заявила: "Украинский кризис" - это трагедия, которой можно было избежать, но она дошла до развития, где находится сегодня. По сути, "украинский кризис" - взрыв проблем, накопленных в управлении безопасностью в Европе".



По словам Мао, Китай формулирует позицию по этому конфликту на основе собственных суждений, "исходя из сути проблемы", и твердо стоит на стороне мира и диалога.



"Мы были и будем преданы содействию мирным переговорам. Мы готовы работать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в поисках политического урегулирования "кризиса в Украине", - отметила пресс-секретарь МИД.



На этой неделе спецпредставитель правительства Китая по Евразии Ли Хуэй в рамках своей миссии совершил визит в Париж и Берлин, где обсудил перспективы политического урегулирования войны в Украине с местными дипломатами. Ранее спецпредставитель КНР посетил Киев и Варшаву, напоминает Корреспондент.net. Ожидается, что сегодня Ли Хуэй проведет переговоры в Москве.