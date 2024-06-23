



Китай может захватить Тайвань без выстрелов: аналитики

Китай может применить разные варианты блокады Тайваня, чтобы установить свой контроль над островом.



Такое мнение выразили аналитики американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).



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По их мнению, Китай может может задействовать ряд механизмов, чтобы "принудить, наказать или аннексировать Тайвань". Аналитики считают, что Пекин может ввести карантин в "серой зоне" при помощи береговой охраны и других силовиков. Это продемонстрировало бы способность Китая установить контроль над Тайванем.



"При этом китайцам даже не обязательно полностью окружать остров, чтобы ввести такой карантин", - отметили аналитики.



Они считают, что Китай может заблокировать работу пары ключевых портов. В отчете сказано, что такой вариант блокады более вероятен в краткосрочной перспективе, чем военное вторжение.