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Китай может захватить Тайвань без выстрелов: аналитики
23.06.2024 08:42 Алина Груднева

Китай может захватить Тайвань без выстрелов: аналитики

Китай может применить разные варианты блокады Тайваня, чтобы установить свой контроль над островом.

Такое мнение выразили аналитики американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

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По их мнению, Китай может может задействовать ряд механизмов, чтобы "принудить, наказать или аннексировать Тайвань". Аналитики считают, что Пекин может ввести карантин в "серой зоне" при помощи береговой охраны и других силовиков. Это продемонстрировало бы способность Китая установить контроль над Тайванем. 

"При этом китайцам даже не обязательно полностью окружать остров, чтобы ввести такой карантин", - отметили аналитики.

Они считают, что Китай может заблокировать работу пары ключевых портов. В отчете сказано, что такой вариант блокады более вероятен в краткосрочной перспективе, чем военное вторжение.

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