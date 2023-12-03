



Кэмерон предупредил о том, что будет, если Путина не остановить

У президента России Владимира Путина могут вырасти аппетиты, если его не остановить в Украине.



По данным газеты The Sun, такое предупреждение сделал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.



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"Если Путина не остановить в Украине, он вернется за добавкой. И мы знаем из нашей истории, что умиротворение диктаторов в конечном итоге разрушает британские интересы и стоит британцам жизни", - подчеркнул он.



Кэмерон предупредил, что бессмысленно надеяться на волшебное возвращение мира в прежнее состояние, когда бушуют исламистский экстремизм, есть более агрессивный Китай и "поджигатель войны в Кремле".