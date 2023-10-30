



Казахстан выставил на продажу "флот" истребителей

Впечатляющая коллекция более ста военных истребителей и бомбардировщиков, произведенных в СССР и считающихся уже непригодными к эксплуатации, выставлена на продажу в Казахстане.



Среди самолетов, доступных для приобретения "по условиям ликвидации", значатся истребители МиГ-31, МиГ-27, МиГ-29 и бомбардировщик Су-24, большинство из которых были выпущены в 1970-х и 1980-х годах.



Официальные отчеты подчеркивают, что "оценка состояния данных военных машин свидетельствует об их полной неспособности к дальнейшей эксплуатации, учитывая моральное старение и нецелесообразность модернизации".



Такое решение может привлечь внимание коллекционеров военной авиации и ценителей истории, предоставив им возможность приобрести уникальные экземпляры военных самолетов из прошлого.