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Казахстан выставил на продажу советские самолеты | Фото: pixabay.com
30.10.2023 03:32 Mignews

Казахстан выставил на продажу "флот" истребителей

Впечатляющая коллекция более ста военных истребителей и бомбардировщиков, произведенных в СССР и считающихся уже непригодными к эксплуатации, выставлена на продажу в Казахстане.

Среди самолетов, доступных для приобретения "по условиям ликвидации", значатся истребители МиГ-31, МиГ-27, МиГ-29 и бомбардировщик Су-24, большинство из которых были выпущены в 1970-х и 1980-х годах.

Официальные отчеты подчеркивают, что "оценка состояния данных военных машин свидетельствует об их полной неспособности к дальнейшей эксплуатации, учитывая моральное старение и нецелесообразность модернизации".

Такое решение может привлечь внимание коллекционеров военной авиации и ценителей истории, предоставив им возможность приобрести уникальные экземпляры военных самолетов из прошлого.

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