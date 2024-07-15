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Кая Каллас подала в отставку с поста премьер-министра Эстонии
15.07.2024 11:56 MIGnews.com

Кая Каллас подала в отставку с поста премьер-министра Эстонии

Кая Каллас поднимается по служебной лестнице и занимает место Жозепа Борреля. Теперь уже бывшая премьер-министр Эстонии станет главой МИДа Евросоюза, Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности. 
 
"Очень тяжелая работа, но и очень интересная, так что мне, конечно, будет ее не хватать", - заявила Кая Каллас изданию Delfi. Новым премьер-министром Эстонии станет Кристен Михал, глава министерства окружающей среды.


 

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