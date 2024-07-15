



Кая Каллас подала в отставку с поста премьер-министра Эстонии

Кая Каллас поднимается по служебной лестнице и занимает место Жозепа Борреля. Теперь уже бывшая премьер-министр Эстонии станет главой МИДа Евросоюза, Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности.



"Очень тяжелая работа, но и очень интересная, так что мне, конечно, будет ее не хватать", - заявила Кая Каллас изданию Delfi. Новым премьер-министром Эстонии станет Кристен Михал, глава министерства окружающей среды.





