



Катар вновь заявил о солидарности с палестинцами

Катар подтвердил свою приверженность солидарности с "братским палестинским народом", который продолжает свою справедливую борьбу за возвращение своей земли, святынь и неотъемлемых прав.



Об этом заявила представительница Катара в ООН Алья Ахмед бин Саиф Аль Тани, сообщает Peninsula Qatar.



Она подчеркнула, что право на самоопределение стоит во главе этих прав, чтобы обеспечить создание независимого, устойчивого и жизнеспособного палестинского государства на границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме на основе решения о двух государствах.

