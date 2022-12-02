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Катар вновь заявил о солидарности с палестинцами
02.12.2022 13:15 Ольга Белозерова

Катар вновь заявил о солидарности с палестинцами

Катар подтвердил  свою приверженность солидарности с "братским палестинским народом", который продолжает свою справедливую борьбу за возвращение своей земли, святынь и неотъемлемых прав.

Об этом заявила представительница Катара в ООН Алья Ахмед бин Саиф Аль Тани, сообщает Peninsula Qatar.

Она подчеркнула, что право на самоопределение стоит во главе этих прав, чтобы обеспечить создание независимого, устойчивого и жизнеспособного палестинского государства на границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме на основе решения о двух государствах.
 

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