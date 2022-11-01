



Катар хочет получить 30-процентную долю в шельфовой разработке Ливана

Вслед за историческим морским соглашением при посредничестве США Qatar Energy хочет получить 30-процентную долю в шельфовой разработке Ливана.



По мнению региональных аналитиков , интерес Катара к морскому газовому проекту Ливана может создать проблемы для Израиля или, напротив, предоставить ему редкую возможность для сближения.



Государственная компания Qatar Energy ведет переговоры с правительством Ливана о приобретении 30-процентной доли в разведке газа на ливанском шельфе. Катарская нефтяная компания также ведет переговоры с французской Total Energies и итальянской ENI, являющихся частью международного консорциума,который намерен провести разведку в Восточном Средиземноморье.



Некоторые аналитики опасаются вмешательства Катара. Профессор Эфраим Инбар, президент Иерусалимского института стратегии и безопасности, считает, что Катар стремится не только расширить свои газовые разработки, но и помочь поддерживаемой Ираном группировке “Хизбалла” в Ливане.



“Мы не заинтересованы в расширении катарского присутствия в нашем регионе, а также мы не должны забывать, что Катар не особенно любим странами, которые являются частью соглашений Авраама”, – сказал Инбар, отметив, что Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива ранее безуспешно пытались подвергнуть Катар остракизму.



Другие аналитики не согласны с оценкой Инбара и говорят, что Израиль выиграет от участия Катара в морской разведке. Доктор Моран Зага, исследователь стран Персидского залива в Хайфском университете и научный сотрудник Mitvim, изучает растущее региональное влияние Катара и недавнее сближение с США.



“Катар не хочет, чтобы его считали экстремистской страной, и хочет показать себя прагматичным и умеренным игроком”, – говорит Зага. “С этой целью Катар разговаривает со всеми: он поддерживает связи с Ираном, а также с Саудовской Аравией, Израилем и американцами”.



“В интересах Израиля расширять связи с Катаром, который имеет очень значительное влияние на Ближнем Востоке через “Аль-Джазиру” и связи с администрацией Байдена”, – считает доктор Зага.