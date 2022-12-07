



Канада и Нидерланды присоединились к иску Украины в Гаагу против России

Канада и Нидерланды присоединились к иску Украины в Международный суд ООН касательно геноцида со стороны Российской Федерации. Об этом сообщает Министерство глобальных дел Канады .



Сегодня, 7 декабря, правительства Канады и Нидерландов выступили с заявлением о вмешательстве в дело, поданное Украиной против России в Международный суд ООН.



"В этом производстве Украина стремится установить, что у России нет законных оснований принимать меры против нее, а также с целью предотвращения и наказания какого-либо геноцида", - добавили в министерстве.



Канада и Нидерланды пользуются правом вступить в это дело, чтобы представить свое толкование соответствующих положений Конвенции о предотвращении преступления геноцида, а также наказание за него в суде.



Правительство Канады добавляет, что в интересах международного сообщества, чтобы Конвенция о геноциде не использовалась ненадлежащим образом и чтобы ею злоупотребляли.



"Мы снова подчеркиваем важность этих производств и еще раз призываем Россию немедленно приостановить свои военные операции в Украине, как постановил суд в своем юридически обязательном распоряжении о временных мерах от 16 марта 2022 года" - подчеркнули в министерстве.



В заключение правительства Канады и Нидерландов напомнили, что невыполнение Россией этого приказа "является очередным нарушением ее международных обязательств".



Напомним, 17 ноября суд Гааги вынес приговор по делу о сбитом в 2014 году в небе над Донбассом пассажирском самолете.

Добавим, что секретарь СНБО Алексей Данилов в ответ на данное решение сказал, что это станет первым этапом большого судебного процесса над путинским режимом.



