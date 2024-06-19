



Канада готовится внести КСИР в список террористических группировок

Канада готовится внести иранский КСИР в список террористических организаций и может сделать заявление уже на этой неделе, сообщает Канадская радиовещательная корпорация.



CBC со ссылкой на несколько источников сообщает, что детали этой меры еще не окончательно согласованы.



Оппозиционные законодатели уже давно требуют включения КСИР в список, но либеральное правительство премьер-министра Джастина Трюдо пока отказывается, заявляя, что это чревато непредвиденными последствиями.



В октябре 2022 года Оттава заявила, что такой шаг может несправедливо захватить иранцев в Канаде, которые бежали из страны, но были призваны в армию, когда еще находились в Иране.



Офис министра иностранных дел Мелани Жоли пока не доступен для комментариев по поводу отчета CBC.



Канада уже включила зарубежное подразделение КСИР "Кудс", в список террористических группировок. Оттава разорвала дипломатические отношения с Тегераном в 2012 году.



Как сообщает CBC, как только группа внесена в список террористов, полиция может предъявить обвинение любому, кто финансово или материально поддерживает группу, а банки могут заморозить активы.



В октябре 2022 года Канада заявила, что запретит высшему руководству КСИР въезд в страну, и пообещала более целенаправленные санкции. Тогда вице-премьер Христя Фриланд заявила, что "КСИР — террористическая организация".



