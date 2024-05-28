



Каким будет население Германии уже через 10 лет?

Интересная статистика вышла на поверхность относительно результатов нововведения в немецкую политику миграции. Вроде бы и Меркель давно не у власти, но посмотрите, что происходит.



В 2023 году в Германии получили гражданство более 200 000 человек. Таким образом государство побило рекорд 2000 года



Число новых граждан за 2023 год примерно на 31 000 человек больше, чем за прошлый, сообщило Федеральное статистическое ведомство Германии.



А теперь, обратите внимание на следующее. Более трети из получивших немецкий паспорт в прошлом году (38%) ранее имели сирийское гражданство. По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился на 27 100 человек — более чем на половину за один год.



Средний возраст среди всех новых граждан — 29,3 года, в то время как у населения Германии в целом — 44,6 года.



Пять ведущих стран происхождения натурализованных граждан в 2023 году были Сирия, Турция, Ирак, Румыния и Афганистан. Более половины (56%) новых граждан были выходцами из одного из этих государств.



На выходцев из Турции и Ирана пришлось 10 700 натурализаций.



Число украинцев, к примеру, получивших немецкий паспорт в 2023 году, выросло всего на 300 человек и составило 5900 человек за год, то есть 3% от общего числа натурализаций.



Ну и вишенка на торте. С июня вступает в силу упрощенный закон о натурализации. Немецкие паспорта будут выдаваться через пять лет, а в некоторых случаях даже через три года.



