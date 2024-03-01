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Как слушали доклад Путина: видео и детали
01.03.2024 09:43 MIGnews.com

Как слушали доклад Путина: видео и детали

Путин, в лучших традициях им любимого СССР, читал очередной многочасовой доклад. Никакая здоровая психика не выдержит, а тут еще камеры.


Кроме откровенного сна, кроссвордов и прочего шатания, была замечена странная деталь. Позади отчаянно таращивщего на камеру военного сидел человек, на лацкане пиджака у которого был ну очень интересный значок. 

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