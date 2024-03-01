



Как слушали доклад Путина: видео и детали

Путин, в лучших традициях им любимого СССР, читал очередной многочасовой доклад. Никакая здоровая психика не выдержит, а тут еще камеры.

The audience reacts to Putin's speech.



Caption this video? pic.twitter.com/DQqgm57ZE4 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 29, 2024

Кроме откровенного сна, кроссвордов и прочего шатания, была замечена странная деталь. Позади отчаянно таращивщего на камеру военного сидел человек, на лацкане пиджака у которого был ну очень интересный значок.