



Кадыров назначил своего племянника министром транспорта

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего племянника Адама Черхигова министром транспорта.



Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.



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С 2007 года эту должность занимал его отец, Рамзан Черхигов. Адам Черхигов до этого был председателем комитета правительства Чечни по дошкольному образованию.



"Адам является достойным членом команды, основанной первым президентом ЧР, героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым. Несмотря на молодой возраст, он обладает большим опытом работы на руководящих должностях и необходимыми профессиональными навыками для качественного и эффективного выполнения стоящих перед министерством задач. Уверен, что Адам полностью оправдает оказанное ему доверие", - сказал Кадыров.